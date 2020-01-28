HABER /  GÜNCEL

THY'den Çin uçuşlarında görevli kabin ekibine koruyucu maske ve eldiven izni

Demirören Haber Ajansı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip ölümcül Corona Virüsü nedeniyle Türk Hava Yolları, Çin uçuşlarında görevli kabin ekibinin maske ve eldiven takabileceğini duyurdu.

Çin'de ülke geneline yayılan Corona Virüs ile ilgili olarak Türk Hava Yolları; Pekin, Şanghay, Guangzhou, Xi'an, Hong Kong, Tayvan gidiş ve geliş seferlerinde görevli kabin memurları için yeni bir karar aldı.

Edinilen bilgiye göre, virüs nedeniyle bu uçuşlarda görev yapan kabin ekibinin koruyucu maske ve eldiven takma konusunda uçuş ekibine yönelik bir duyuruda bulundu.

THY ayrıca Atatürk Havalimanı'ndan yapılan kargo seferlerinde ise maske ve eldivenlerin uçak içinde verilebileceği de öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Tedbirimizi aldık
Erol Olçok'un annesi Asiye Olçok son yolculuğuna uğurlandı
Benzin ve motorine bir indirim daha! Araç sahiplerine ikinci güzel haber geldi!
Libya'dan son dakika saldırı haberi geldi! Hafter vurdu ölüler var
Fatih Terim listesini belirledi! İşte 5 gözdesi
İdlib'de son dakika gelişmesi Esad ve Rusya en büyük ilçesini aldı
ÖNCEKİ HABERLER
Phillip Cocu'dan Adil Rami'ye kanca
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Onlarca gözaltı var
Profesör Bedri Gencer skandal deprem paylaşımı için kendini savundu
Bakan Kasapoğlu futbolcularla depremzedeleri ziyaret etti
PKK’lı üst düzey terörist Semra Tuncer uzman çavuşun kullandığı araçta yakalandı
Engelli maaş ödemesi şubat ayında ne zaman yatacak?
Yorumlar