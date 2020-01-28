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Mevlüt Çavuşoğlu: Kendi halkını bombalayanların Libya'nın geleceğinde yeri olamaz

Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in barıştan değil, savaştan yana olduğunu belirterek, "Kendi halkını bombalayan savaş baronlarının Libya'nın geleceğinde yeri olamaz" değerlendirmesinde bulundu. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hafter'in çoluk çocuk demeden sivil halka saldırmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Bu son saldırı onun barıştan değil, savaştan yana olduğunun yeni bir kanıtı. Kendi halkını bombalayan savaş baronlarının Libya'nın geleceğinde yeri olamaz" ifadelerini kullandı.

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