Dizelde 35 liraya 100 kilometre giderken elektrikli araçta fark inanılmaz

Dünyada elektrikli araçlar ve şarj istasyonları giderek yaygınlaşıyor. Türkiye'de de yerli elektrikli otomobilin tanıtılmasıyla bu araçların kullanım ve şarj istasyonlarına ilişkin detaylar daha fazla merak konusu oldu. Türkiye'de şu anda 1500'ün üzerinde elektrikli araç kullanılıyor ve yaklaşık 700 şarj istasyonu bulunuyor.