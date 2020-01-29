Sözde barış planına AB ve BM'den ilk tepki

ABD'nin tek taraflı sözde barış planına tepkiler sürüyor. BM Genel Sekreter Sözcülüğü, iki devletli çözüm tarafında olduklarını söylerken, AB ise Filistin tarafının taleplerinin dikkate alınması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözümü konusundaki pozisyonunun yıllardır BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarıyla tanımlandığını bildirdi. Avrupa Birliği de (AB), taraflara iki devletli çözüme olan bağlılıklarını göstermeleri çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi.

Guterres'in BM kararları, uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar ve 1967 sınırları dahilinde barış içinde yan yana var olacak iki devletli çözüm temelinde, Filistinlileri ve İsraillileri sorunu çözmek için desteklemeye devam edeceği belirtilen açıklamada, “BM'nin iki devletli çözüme yönelik pozisyonu, yıllardır Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarıyla tanımlanmıştır.” ifadesi kullanıldı.

AB'den açıklama

Avrupa Birliği de (AB), taraflara iki devletli çözüme olan bağlılıklarını göstermeleri çağrısı yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, "AB'nin planı İsrail ve Filistin halkının meşru taleplerini karşılayan iki devletli çözüme olan kararlılığını" göz önünde bulundurarak inceleyeceğini belirtti.

ABD'nin planının, İsrail-Filistin sorununa çözüm bulunması için gerekli girişimlerin acilen tekrar başlatılmasının önemini gösterdiğine dikkati çeken Borrell, AB'nin tüm sorunları çözerek kalıcı ve adil barış sağlayacak anlamlı müzakerelere katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Sözde barış planının açıklandığı toplantıya katılan ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da "İsrail'in, yerleşim birimlerini ilhak etmek için beklemesine gerek var mı?" şeklindeki bir soruya "Hayır İsrail'in beklemesine gerek yok." cevabını vermişti.