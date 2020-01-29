Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği korkunç kazanın enkaz görüntüleri

''En güzel şey karşılıksız sevgi olmuştur'': Kasım ayında Sunday Paper dergisine röportaj veren Kobe Bryant şu ifadeleri kullanmıştı; “Baba olmak bu dünyada en çok gurur duyduğum şey; bu benim en büyük başarımdır. Çok şey öğrendim, ama belki de en derin şey, ebeveyn olduğunuzda çocuklarınız için sahip olduğunuz en güzel şey karşılıksız sevgi olmuştur. Bu deneyimi dört kez yaşadığım için çok mutluyum ve bence dünyada bu duygudan daha güçlü hiçbir şey yok.”