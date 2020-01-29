Araç sahipleri dikkat! Motorine ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayınlandı

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre motorindeki ÖTV'de 11 kuruş artışa gidildi. Zammın pompaya yansıması bekleniyor.

Motorine iki günde toplam 34 kuruş indirim gelmişti ancak ‘Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar’a göre motorinin litresinden alınacak ÖTV tutarı 11 kuruş artırıldı.

Pompaya yansıması bekleniyor

Düzenlemeden önce motorinin litresinden 1,7945 TL vergi alınırken bugünden itibaren 11 kuruş artırılarak 1,9059’a yükseltildi.

Eşel mobil sistemden sonra yaşanan ÖTV artışları pompaya yansıtılmıştı. Söz konusu ÖTV zammının da pompaya yansıması bekleniyor.