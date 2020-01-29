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Adana'da dikkat çeken DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Polis ve jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Özel Harekat desteğiyle operasyon

Kent merkezinde belirlenen adreslere özel hareket polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem alan ekipler, adreslerde arama yaptı.

4 kişi gözaltına alındı

Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen evlerde Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünden sonra, şüphelilerin emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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