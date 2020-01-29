Burcu Esmersoy'un eski eşi kimdir Berk Suyabatmaz'ın fotoğrafını beğendi

Burcu Esmersoy son hareketi ile magazin basınının gündemi oldu. Hızlı bir şekilde Berk Suyabatmaz ile nikah masasına oturan ve jet hızıyla boşanan Burcu Esmersoy, eski eşinin yeni sevgili Berrak Tüzünataç ile olan fotoğrafını beğendi. Takipçileri bu ne genişlik dedi. Peki Burcu Esmersoy'un eski eşi kimdir, kaç kere evlendi?

Burcu Esmersoy eski eşi Berk Suyabatmaz'ın eski fotoğrafını paylaştı olanlar oldu. Jet hızıyla Berk Suyabatmaz ile evlenen ve kısa süre boşanma kararı alan Burcu Esmersoy, eski eşinin yeni sevgilisi ile olan aşk pozunu beğendi. Boşandıktan sonra Burcu Esmersoy'un en yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç ile sevgili olan Berk Suyabatmaz'ın bu tavrı çok eleştirilmişti. Peki Burcu Esmersoy'un eski eşi kimdir, kaç kere evlendi?

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, geçtiğimiz eylül ayında bir yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti.

Suyabatmaz, boşanmadan kısa bir süre sonra oyuncu Berrak Tüzünataç'la aşk yaşamaya başlamıştı.

Fransa’nın, dünyaca ünlü kayak merkezi Mont Blanc’a tatile giden sevgililer, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Esmersoy, Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç’ın Instagram hesaplarında paylaştığı bu kareyi beğendi.

Bazıları Burcu Esmersoy'u eleştirirken, bazıları da bu durumu “Demek ki, artık tamamen silmiş ve hiç umursamıyor” diye yorumladı.

Berk Suyabatmaz, hakkında ortaya çıkan son gelişmelerin ardından magazin dünyasının yakından takip ettiği isim olmaya başladı.

Berk Suyabatmaz kimdir: 16 Mart 1978 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen Berk Suyabatmaz, denizcilik alanında kariyerini sürdürmektedir. Kariyeri kadar ilişkileriyle gündemde olan Berk Suyabatmaz, bugüne kadar birçok ünlü isimle flört etti.

Berk Suyabatmaz, 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Burcu Esmersoy'u ailesinden istedi, çift nisan ayının ikinci haftası nişan yüzüklerini taktı. Burcu Esmersoy’un Boğaz’daki evinde yapılan törene sadece çiftin ailesi katıldı ve mayıs ayında dünya evine girdiler. Çift eylül ayında evliliklerine son verdi.

Berk Suyabatmaz'ın adı, şu sıralar Berrak Tüzünataç ile aşk yaşıyor.