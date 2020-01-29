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THY Euroleague'de 22. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 22. haftasında Fenerbahçe, Almanya'da ALBA Berlin ile Anadolu Efes ise Sırbistan'da Kızılyıldız ile oynayacak.

THY Euroleague'de heyecan yarın ve 31 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakası Rusya derbisine sahne olacak ve Khimki Moskova, CKS Moskova'yı ağırlayacak. Bu hafta Türk takımları deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe, Almanya'da ALBA Berlin ile, Anadolu Efes de Sırbistan'da Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Hafta Valencia ile Panathinaikos takımları arasında oynanan müsabaka ile sona erecek.

THY Euroleague'de 22. haftasında oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

Yarın
20.00 Khimki Moskova - CSKA Moskova
21.30 ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko
22.00 Olympiakos - Baskonia Vitoria-Gasteiz
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Real Madrid
22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Zalgiris Kaunas
23.00 FC Barcelona - Zenit Saint Petersburg
23.15 AX Armani Exchange Milano - Bayern Münih

31 Ocak Cuma
21.00 Kızılyılız - Anadolu Efes
23.00 Valencia Basket - Panathinaikos

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