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İttifak Holding Konyaspor, Mak ile anlaştı

İttifak Holding Konyaspor, Rusya'nın Zenit takımında forma giyen Slovak futbolcu Robert Mak ile prensipte anlaşmaya vardı.

Slovak oyuncunun yarın Konya'ya gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Yeşil beyazlılar her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen Mak ile sezon başında da ilgilenmiş ancak Zenit Kulubü oyuncuyu bırakmamıştı.

OPANASENKO İLE YOLLAR AYRILDI
Öte yandan 2018-2019 sezonu başında takıma katılan Ukraynalı kanat oyuncusu Yevhen Opanasenko ile de karşılıklı anlaşılarak oyuncunun sözleşmesi sonlandırıldı. Opanasenko yeşil beyazlı forma altında 1,5 sezonda 11 maçta görev yapmıştı.

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