HABER /  FENERBAHÇE

Miha Zajc transferinden Fenerbahçe'ye müjde

Brescia'ya transfer olması beklenen Miha Zajc’ın satışı ile 4 milyon Euro kazanç elde edecek olan Fenerbahçe, bu gelirin üçte birini harcama limitine kaydıracak.

Miha Zajc'a talip olan Brescia'nın 24 saat içerisinde Fenerbahçe'ye son kararını ileteceği bildirildi. İtalyan ekibinin 25 yaşındaki orta sahayı bonservisiyle kadroya katmayı kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

4 milyon Euro gelir
Sabah2ın haberine göre; transfer gerçekleştiği anda sarı-lacivertliler, 4 milyon Euro gelir elde etmiş olacak ve bu gelirin üçte birini harcama limitine kaydettirebilecek.

Böylelikle Simon Falette'in lisansı çıkartılabilecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Fenerbahçe aradığı sol beki Süper Lig'de buldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisse devri! KGM'den önemli açıklama
Almanya siyasetinin ortasına FETÖ bombası düştü!
Habertürk'ün 4 yazarı Ekrem İmamoğlu'nu kayak tatili üzerinden yerden yere vurdu
İlker Başbuğ Erdoğan'la arasındaki o diyaloğu aktardı! Bu siyasiler araştırılsın
Rıdvan Dilmen'den Fenerlilere kötü haber: Artık beklemesinler
Araç sahipleri dikkat! Motorine ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayınlandı
ÖNCEKİ HABERLER
Falcao'dan Emre Mor'a tokat gibi yanıt!
Aston Villa, İngiltere Lig Kupası'nda finalde
THY Euroleague'de 22. hafta heyecanı
Dyson Lin twitter'dan yazdı deprem kahinimi Dyson Lin kimdir?
İttifak Holding Konyaspor, Mak ile anlaştı
Tuna Arman kimdir aslen nereli deprem için ne yazdı olay oldu
Yorumlar