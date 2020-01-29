Miha Zajc transferinden Fenerbahçe'ye müjde

Brescia'ya transfer olması beklenen Miha Zajc’ın satışı ile 4 milyon Euro kazanç elde edecek olan Fenerbahçe, bu gelirin üçte birini harcama limitine kaydıracak.

Miha Zajc'a talip olan Brescia'nın 24 saat içerisinde Fenerbahçe'ye son kararını ileteceği bildirildi. İtalyan ekibinin 25 yaşındaki orta sahayı bonservisiyle kadroya katmayı kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

4 milyon Euro gelir

Sabah2ın haberine göre; transfer gerçekleştiği anda sarı-lacivertliler, 4 milyon Euro gelir elde etmiş olacak ve bu gelirin üçte birini harcama limitine kaydettirebilecek.

Böylelikle Simon Falette'in lisansı çıkartılabilecek.