Fenerbahçe aradığı sol beki Süper Lig'de buldu

Galatasaray'da Yuto Nagatomo ile ilgili karar verildi. Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Japon sol bek, başta Serie A ekibi Bologna olmak üzere birkaç İtalyan kulübüyle transfer görüşmeleri yapıyor. Nagatomo transferin bitimine 2 gün kala herhangi bir takımla anlaşmasa bile, ikinci yarıda TFF listesine dahil edilmeyecek. Galatasaray’ın Japon futbolcu dışında iki yabancıyı daha kadro dışı bırakması gerekiyor.