Fenerbahçe aradığı sol beki Süper Lig'de buldu
Sol bek transferinde harcama limiti engeline takılan Fenerbahçe aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Fenerbahçe takas yoluyla sol bek transferini bitirmeyi planlıyor.
Sol bek arayışında istediğini elde edemeyen Fenerbahçe gözünü Çaykur Rizesporlu Dario Melnjak’a dikti. Sarı lacivertlilerin kısa bir süre içerisinde Hırvat sol bek için Karadeniz ekibiyle görüşmelere başlayacağı ifade edildi. 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen F.Bahçe’nin, Melnjak için bonservis ödemek yerine Rize’ye Alper Potuk’la takas önerisinde bulunacağı bildirildi. Çaykur Rizespor’un geçen sezon 1,5 yıllığına kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu, performansıyla dikkat çekti.
Uzun süre peşinde olduğu Jeison Murillo’nun Celta Vigo’ya gitmesi üzerine rotasını Lautaro Gianetti’ye çeviren Aslan, futbolcuyla 5 aylığına 500 bin Euro maaş karşılığında anlaşmaya vardı. Velez Sarsfield Kulübü’nün de onay vermesinin ardından resmi imzalar atılacak.
Hollanda ekiplerinden Feyenoord'la anlaşan Oğuzhan Özyakup, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son sezonlarda performansının çok tartışıldığını belirterek, "Tamamen mutlu, huzurlu olmak için, tekrar Beşiktaş forması giymek için gidiyorum" dedi.
Galatasaray'da Yuto Nagatomo ile ilgili karar verildi. Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Japon sol bek, başta Serie A ekibi Bologna olmak üzere birkaç İtalyan kulübüyle transfer görüşmeleri yapıyor. Nagatomo transferin bitimine 2 gün kala herhangi bir takımla anlaşmasa bile, ikinci yarıda TFF listesine dahil edilmeyecek. Galatasaray’ın Japon futbolcu dışında iki yabancıyı daha kadro dışı bırakması gerekiyor.