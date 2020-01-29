Vuhan'da bulunan 32 Türk için son dakika tahliye kararı

ÇİN 'de 100'den fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Pekin'deki Türkler için tahliye kararı çıktı. Pekin Büyükelçisi Emin Önen, "Birkaç gün içinde 32 vatandaşımızı Çin'den tahliye edeceğiz" dedi.

Pekin Büyükelçisi Emin Önen, NTV canlı yayınında, Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Söz konusu virüsün henüz hiçbir Türk vatandaşına bulaşmadığını belirten Önen, "Vuhan bölgesinde özellikle karantina şartları uygulanıyor. Türkiye'de bazı sosyal medya hesaplarında abartılı yanlış bilgiler var. Tüm vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Vuhan'da 32 vatandaşımız var. Resmi girişimlerimizi yaptık. 32 vatandaşımızı çıkarmak için girişimlerimize başladık." dedi.

Türk vatandaşlarında virüs yok

"Vatandaşlarımızı Türkiye'ye getirmek ve sağlıklarında bir sorun olmadığını belirtmek istiyorum." diyen Önen, virüs tespit edilmediğini de vurguladı.

Donanımlı uçakla Türkiye'ye gelecekler

Pekin Büyükelçisi Önen, "Çinli yetkililerle organize ediyoruz. Japonya vatandaşlarının bir kısmı ülkesine gönderildi. Ambulans uçak veya donanımlı uçakla Türkiye'ye getirilecek. Türkiye'ye getirilişlerinde belirli karantina şartları uygulanacak. Belirli prosedürler uygulanacak." şeklinde konuştu