Elazığspor, deprem nedeniyle ligden çekilmek istiyor

Elazığspor Kulüp başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonu'na ligden çekilme başvurusu yapacaklarını açıkladı.

Depremin yaralarını sarmaya çalışan Elazığ'da kentin en önemli organizasyonları arasında yer alan Elazığspor gelecek planları yapıyor.

6.8 şiddetindeki depremde tesislerin zarar gördüğünü belirten Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk ''Depremin en çok etkilediği Sürsürü Mahallesi'ne yakın bir konumdayız. Tesislerimiz 25-30 yıllık binalardan oluşuyor. Altyapı oyuncularımızın ailelerinin oturduğu mahalleler de hasar gördü. Şehir dışından gelen oyuncularımız da gitmek istiyorlar. Oyuncularımız ve teknik heyetimizle beraber yerle bir olmuş durumdayız. Bu halde maçlara çıkmak istemiyoruz'' ifadelerini kullandı.

''Bu psikolojik arbedeyi kaldıracak durumda değiliz''

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) haklarının saklı kalması kaydıyla ligden çekilme başvurusu yapacaklarını belirten Öztürk ''Geçmişte Sakarya, Yalova ve Düzce gibi takımlara, haklarını koruyarak ligden çekilme imkanı sağlandı. Bu psikolojik arbedeyi kaldıracak durumda değiliz'' dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Elazığspor, 16 puanla 16. sırada yer alıyor