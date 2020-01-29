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Tunceli'de kapıya mermi bırakıp yazı yazan bakın kim çıktı!

TUNCELİ 'nin Pertek ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yusuf İnan Akkaya adında bir vatandaş Almanya'dan oturma izni almak için kapısına ırkçı ifadeler yazdırttı ve mermi bıraktırdı. Üstelik bunu da Kayınbiraderi yaptı.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde yaşayan Yusuf İnan Akkaya, 2015'te Almanya'ya gitti. Akkaya, Almanya'ya yerleştikten sonra sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı hakaretler nedeniyle hakkında soruşturma açılarak, yakalama kararı çıkarıldı.

Kalaşnikof mermisi bırakıldı

19 Ocak günü Akkaya, sosyal medya hesabında bu kez kendisine ırkçı hakarette bulunulduğu ve hedef alındığına dair paylaşımda bulundu. Yusuf İnan Akkaya'nın annesi Kumru Akkaya'nın Pertek'teki evininin kapısına 20 Ocak günü yine ırkçı ifadeler içeren yazılar yazıldı, Kalaşnikof mermisi bırakıldı.

Kayınbiraderi gözaltına alındı

Pertek Cumhuriyet Savcılığı'nca açılan soruşturmanın ardından araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, delil topladı. Elde edilen bulgular ve parmak izi üzerine, Yusuf İnan Akkaya'nın Pertek'te garson olarak çalışan kayınbiraderi Yurdal Daş (43) gözaltına alındı. Daş'ın cep telefonunu inceleyen polis ekipleri, Yusuf İnan Akkaya ile yaptığı yazışmalara ulaştı. Ekipler, yazışmada Akkaya'nın Almanya'da iltica hakkını rahat alabilmek için Daş'a annesinin evinin kapısına yazmasını ve bir mermi bırakmasını talep ettiğin tespit etti.

Daş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Sorguya alınan Daş, bir süre sonra Akkaya'nın isteği üzerine evin kapısına yazı yazıp, mermi bıraktığını itiraf etti. Emniyetteki sorgusunun ardından Daş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Almanya'dan iade talebi için dosya hazırlandı

Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yusuf İnan Akkaya'nın Almanya'dan iadesi için çalışmalara başlandı.

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