Acun Ilıcalı yardım kampanyasında ne kadar para topladı rekor Cemil Kazancı da

Türkiye, 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ için dün akşam yeniden tek yürek oldu. Medya patronu Acun Ilıcalı, kendi kanalı olan TV8'de Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Birçok ünlü isim, iş insanı ve binlerce vatandaş bu kampanyaya katkıda bulundu.