Acun Ilıcalı yardım kampanyasında ne kadar para topladı rekor Cemil Kazancı da
ELAZIĞ depreminde zarar gören vatandaşlar için Acun Ilıcalı, TV8 ekranlarında yardım kampanyası yaptı. Rekor bağış ise Cemil Kazancı'dan geldi.
Türkiye, 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ için dün akşam yeniden tek yürek oldu. Medya patronu Acun Ilıcalı, kendi kanalı olan TV8'de Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Birçok ünlü isim, iş insanı ve binlerce vatandaş bu kampanyaya katkıda bulundu.
Acun Ilıcalı'nın başlattığı yardım kampanyasında TV8 reklam gelirlerinin dışında tam 51 milyon TL bağış toplandı. Ilıcalı, reklam gelirleriyle beraber toplam bağışı ise bugün Instagram sayfasından duyurdu.
Acun Ilıcalı, programdan elde edilen reklam gelirleriyle birlikte ise son rakamın 60 milyon TL'yi geçtiğini açıkladı.
Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, yayına bağlanarak yaptığı açıklamada "Futbolcu kardeşlerimiz olarak biz 300 bin TL yardımda bulunuyoruz" dedi.