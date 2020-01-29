Elazığ'da okullar 10 Şubat'ta açılacak! Süleyman Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elazığ'da deprem nedeniyle okullar 10 Şubat'ta, üniversite ise 17 Şubat'ta açılacak" açıklaması yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte deprem bilgilendirme toplantısı gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da okulların açılacağı tarihi duyurdu.
Okullar 10 Şubat'ta, üniversite ise 17 Şubat'ta açılacak
İçişleri Bakanı Soylu, "Elazığ'da deprem nedeniyle okullar 10 Şubat'ta, üniversite ise 17 Şubat'ta açılacak. Malatya'daki 4 ilçedeki okullarda yarı yıl tatili uzatıldı" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bakan Soylu, Elazığ'da depremde hasar gören 10 okul binasının yıkılacağının bilgisini verdi.
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