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Meclis idari teşkilatı 197 personel alacak! İşte aranan şartlar

Meclis idari teşkilatı; aşçı, bahçıvan, bulaşıkçı, çay ocakçı, garson, hizmetli, pastacı, memur ve görsel tasarımcı kadrolarında çalışmak üzere 197 personel alacak.

Başvuruda bulunacak adayın, Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartları ve sınav için açılan kadrolar için aranan şartları taşıması ve KPSS'den en az 70 puan alması gerekecek. Bugün başlayan başvurular, 7 Şubat'ta sona erecek.

197 personel alımı 

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, yazılı ve sözlü veya uygulama sınavıyla Ankara, İstanbul ve Yalova'da çalışmak üzere 197 personel alımı yapılacak.

Detaylar şöyle:

-42 aşçı, 5 bahçıvan, 18 bulaşıkçı, 17 çay ocakçı ve garson, 48 garson, 42 hizmetli, 6 pastacı, 14 memur, 5 görsel tasarımcı alımında, yazılı sınavda ÖSYM'nin 2018-2019 yılında gerçekleştirilen KPSS sonuçları esas alınacak.

-Kadro unvanlarına göre KPSS'den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday sözlü sınava veya uygulama sınavına çağrılacak.

-Başvuruda bulunacak adayın, Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartları ve sınav için açılan kadrolar için aranan şartları taşıması ve KPSS'den en az 70 puan alması gerekecek.

-Bugün başlayan başvurular, 7 Şubat'ta sona erecek.

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