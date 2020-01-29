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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs açıklaması: Türkiye'yi etkilemez

ÇİN’i sarsan koronavirüs ile ilgili açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye’nin turizmde 2020 hedeflerini sadece Çin’de yaşanan gelişmeler etkilemez." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Artık biz pazar çeşitlemesine çok önem veren bir ülkeyiz. Bir noktadan yoğun turist almıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çin'de yaşanan gelişmeler etkilemez"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un dünyayı tedirgin eden koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Genel turizm açısından Türkiye'nin hedeflerini etkilemez. Tabii Çin pazarı bizim için önemli, burada gelişim bekliyoruz. Türkiye'nin turizmde 2020 hedeflerini sadece Çin'de yaşanan gelişmeler etkilemez. Artık biz pazar çeşitlemesine çok önem veren bir ülkeyiz. Bir noktadan yoğun turist almıyoruz. Çinli turist sayısına baktığımızda da 58 milyonluk bir turizm hedefimizi gördüğünüz zaman sonucu değiştirmeyecektir. 2020 hedeflerimizi etkilemez.

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