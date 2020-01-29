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Ön koltukta cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi! Olay yeri Adana

ADANA'da ticari aracın ön koltuğunda kefenlenmiş cesetle yapılan yolculuk polisi alarma geçirdi.

Polisin ulaştığı araç sahibi, kanserden ölen 20 yaşındaki yakınını 8 yaşındaki oğlu ile birlikte Suriye'ye götürdüğünü söyledi. Anlatılanların doğru olduğunu tespit eden polis, gerekli işlemleri yaparak cesedin cenaze aracıyla ülkesine gönderilmesini sağladı.

20 yaşındaki kanser hastası gence ait

Muhammed Bekkur isimli bir vatandaş, cesedin 20 yaşında kanser hastası Ömer Kaddur isimli bir kişi olduğunu, Balcalı Hastanesinde hayatını kaybettiğini, ölüm raporunun bulunduğunu Suriye’ye defnetmeye götürdüğünü söyledi. 

Doğru söylediği teyit edildi

Polis şahsın verdiği evrakları inceledi. Yapılan incelemede şahsın doğru söylediği teyit edildi. Ancak cesedin araçla taşınamayacağı bir cenaze aracı ayarlanarak Suriye’ye öyle götürülmesi gerektiği belirtildi.

8 yaşındaki çocuğuyla birlikte götürecekti

Bu arada Bekkur’un cesedi yanında bulunan 8 yaşındaki oğlu ile birlikte götürdüğü de ortaya çıktı. Çocuğun cesetle yoluculuk yapması görenleri hayrete düşürdü. Muhammed Bekkur Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğünde gerekli işlemleri yapıldıktan sonra, Kaddur’un cesedini cenaze aracıyla ülkesine götürebildi. 

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