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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Belçika'nın skandal PKK kararına tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK'yla ilgili kararının hukukla uzaktan yakından ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika Yüksek Mahkemesi'nin PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen kararı onaylamasına sert tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi;

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