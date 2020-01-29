Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Belçika'nın skandal PKK kararına tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK'yla ilgili kararının hukukla uzaktan yakından ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika Yüksek Mahkemesi'nin PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen kararı onaylamasına sert tepki gösterdi.
Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi;
Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK’yla ilgili kararının hukukla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu karar ideolojik ve siyasidir. Bize hukuk öğretmeye kalkanların korkuyla aldıkları ikiyüzlü bir karardır.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 29, 2020
Terörle mücadele adına ibretliktir. Bu gibi ideolojik kararlar bizi hain terör örgütleriyle mücadelemizden asla yıldıramaz.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 29, 2020