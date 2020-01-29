Ertuğrul Özkök'ten Ekrem İmamoğlu'na tatil tepkisi! Bunu kimseye anlatamazsın

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ depreminde bunca acılar yaşanırken kalkıp tatile gitmesi herkesin tepkisini aldı. İmamoğlu'na tepkiler çok büyük. Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök bugünkü köşesinde İmamoğlu'nu hem uyardı hem de tepki gösterdi.

Deprem sonrası Elazığ'a giden Ekrem İmamoğlu, Elazığ’da depremzedelerle fotoğraf çektirdikten sonra Malatya’ya ardından da Tunceli’yi ziyaret ederek Erzurum Palandöken'e ailesiyle birlikte kar tatili yapmaya gitti. Twitter’dan ailesiyle birlikte kar tatili fotoğraflarını paylaşan İmamoğlu'na büyük tepkiler var.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök İmamoğlu'nun tatilini köşesinde eleştirdi. ''Demek ki Erzurum’a geçerken Elazığ’a da uğramışsın'' diyen Özkök ''olmadı Başkan, bunu kimseye anlatamazsın'' dedi. İşte Özkök'ün o yazısı...

Olmadı Sayın Başkan Bunu kimseye anlatamazsın

Demek ki Erzurum’a geçerken Elazığ’a da uğramışsın başkan. Olmadı Sayın Başkan...Olmadı Ekrem Bey...Bunu kimseye anlatamazsın...İktidara anlatamazsın...Onun trollerine hiç anlatamazsın...Ama sanma ki geriye kalanlara anlatabilirsin...Madem Elazığ’a gittin...Hazır buraya gelmişken Erzurum’a da gideyim havası yaratmayacaktın.

Eh üçüncüyü artık nerede nasıl yaparsın bilemem

Millet depremi konuşurken, ona dağdaki ski’yi konuşturtmayacaktın. Yani başkan...Sel sırasında tatil biiirrr...Deprem ertesi tatil ikiiii...Eh üçüncüyü artık nerede nasıl yaparsın bilemem...

Ama şunu hiç unutma başkan...Bu millet, Sultanbeyli’de iftar sofrasında kollarını sıvayan başkana oy verdi.

O tatil günü bugün değildi

Palandöken’de çocuklarıyla tatil yapacak modern bir başkana da oy verdi. Ama o tatil günü bugün değildi...

Dün çevremde konuştuğum, sana oy vermiş insanların neredeyse tamamının hissiyatı buydu başkan...

Etrafa biraz kulak verirsen sen de duyacaksın

Hepsi üzülmüştü...Etrafa biraz kulak verirsen sen de duyacaksın bu derin ve haklı dost hissiyatı.

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