İnternet üzerinden aldıkları yatak genç çiftin kabusu oldu

Kargoyu da bir senkron sıkıntısı olursa diye defalarca arayarak uyardım

Yeni taşındıkları eve internetten birçok ürün aldıklarını söyleyen Özgür Deniz Huri, "Aldığımız ürünlerin hiçbiri belirtilen tarihte gelmedi. En büyük sorunu ise yatak da yaşadık. Yeni ev tutma sürecinde olduğumuz için adres değişikliği durumunda herhangi bir problem olmayacağını söylediler. Ayın 4'ünde çıkış yapılacağı için ben ayın 3'ünde yeni evin adresini tebliğ ettim, hatta kargoyu da bir senkron sıkıntısı olursa diye defalarca arayarak uyardım. Bize verilen takip numaraları ile ayın 4'ünde ürünümün çıkış yapıldığını gördüm. Kargoyu aradım bu durumu sordum. Kargo ürünün onlarda olmadığını söyledi. Orada şok oldum. Üretici firmayı aradım. Ayın 4'üne kadar çıkışının yapılmazsa benim paramı iade etmek zorunda olduklarını ve yoğunluk yaşadıklarını söylediler. Bahanesi ise kargo firmasının aracının küçük olmasıymış. Bu usulsüzlüktür. Benden parayı alırken ben size eksik para mı veriyorum? Ben hizmet istiyorum" diye konuştu.