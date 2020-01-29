Okul ne zaman açılıyor 2020 okul tatil günleri takvimi MEB

2019-2020 eğitim yılının ilk dönem tatili 3 Şubat pazartesi günü başlıyor. 2. dönem MEB okul tatilleri tablosuna göre pazartesi günü başlayacak. Öğrencilerin yaz tatilinden önceki 2. ara tatili ise nisan ayında olacak. Peki 2. ara tatil ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiline 20 Ocak'ta başladı. 15 tatil bitiyor, okulların açılmasına artık sayılı günler kaldı. 2019-2020 eğitim yılına göre 2. dönem 3 Şubat pazartesi günü başlayacak. Yani okulların 2. dönemi 3 Şubat'ta başlıyor. Öğrenciler 2. ara tatilini 6-10 Nisan arasında yapacak. 2020 yılında okullar 19 Haziran'da kapanacak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

Sömestr tatili haftasonları ile birlikte 16 gün olacak. 2. dönem 3 Şubat'ta başlayacak. 2020 yılında ara tatil ise 6 Nisan'da başlayacak. 1 hafta sürecek olan ara tatil haftasonları ile birlikte 9 gün sürecek. 2020 yılında okullar 19 Haziran'da kapanacak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

15 tatil kaç gün: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 - 2020 takvimine göre Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün olacak.

2. ara tatil hangi ayda, kaç gün tatil olacak: 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

2020 okullar ne zaman kapanacak: Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.