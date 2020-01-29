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Ortadoğu Barış Planı'na 'işgal' diyen İbrahim Kalın: Reddediyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı tek taraflı 'Ortadoğu Barış Planı'nı 'işgal' olarak nitelendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Filistin halkının haklarını ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu tek taraflı planı reddediyoruz" dedi.

Tek taraflı 'Ortadoğu Barış Planı'nı değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Filistin halkının varlığını ve tarihini yok sayan yeni bir işgal planı olduğunu belirtti.

"Kudüs kırmızı çizgimizdir"

'Reddediyoruz' diyen Sözcü Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:

Filistin’de adalet sağlanmadan Ortadoğu’da kalıcı barış temin edilemez. Adil olmayan bir planın yaşaması mümkün değildir. Bölgede barış ve güvenlik için İsrail'in işgal politikaları sona ermelidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı gibi Kudüs kırmızı çizgimizdir ve Filistin toprakları satılık değildir. 

Uluslararası toplum, iki devletli çözümü ortadan kaldıran ve işgali ebedileştirmeyi hedefleyen bu hukuksuzluğu reddetmelidir. Türkiye, haklı davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.

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