İstanbul'da orta deprem riski taşıyan ilçeler hangisi listesi

Elazığ depreminin ardından akıllara bir kez daha İstanbul'da beklenen deprem geldi. Uzmanlara göre İstanbul'da şiddeti 7.5 üzerinde olacak bir deprem bekleniyor. Peki deprem fay hattına göre İstanbul'da meydana gelececek bir depremde fay hattında olan ilçeler, orta riskli ilçeler ve birinci derecede risklil neresi?

Elazığ'ı yıkan depremin ardından akıllara yine İstanbul'da beklenen deprem geldi. Uzmanlar İstanbul depreminin tarihini bilemiyor fakat şiddeti hakkında söylenenler ürkütüyor. Deprem bilimcilerine göre İstanbul'da beklenen depremin şiddeti 7.5 civarında olacak. Peki İstanbul'daki hangi ilçeler ne kadar güvenli, hangi ilçeler fay hattı üzerinde ve hangi ilçeler zemin bakımından güvenli?

Peki İstanbul’da deprem fay hattına en yakın ilçeler hangileri?

Elazığ depreminin ardından bir kez daha gözler 'İstanbul Risk Haritası'na çevrildi.

Haritada fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.

İstanbul’da depremi en çok hissedecek ilçeler hangileri?

Uzmanlara göre; İstanbul'daki yapıların yaşına bakıldığından en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu'ndan sonra ikinci sırada gelen Fatih (Tarihi Yarımada) depremden en fazla etkiyi görecek ilçe olarak öne çıkıyor. Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz ile Silivri'nin yanı sıra Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi de olası depremden ciddi şekilde etkilenecek.

Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ depremi sonrası yaptığı uyarılarda şöyle konuşmuştu: “Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu doğrultu akımlı fay sistemleri. Şimdi bu iki fay boyunca Anadolu levhası, batıya doğru kaydığı için zaman zaman bu iki fay üzerinde depremler meydana geliyor. Nitekim Elazığ'daki deprem de bunlardan biri. Bu ikisi, Türkiye'nin deprem üreten en büyük fay sistemi. Kuzey Anadolu fayı Türkiye sınırlarında bin 600 kilometre, Doğu Anadolu fayı da yaklaşık 600 kilometre uzunlukta. Erzincan, Amasya, Bolu, Adapazarı tehdit altında."

İstanbul'da deprem riski olan ilçeler

Yıllardır İstanbul'da beklenen deprem konusunda uzmanlar sürekli bir araştırma içerisinde. Yapılan testler ve araştırmalar sonucunda Avrupa Yakası ile ilgili ağır bilançolar hazırlanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan deprem profesörü Ahmet Ercan’ın tespitleri doğrultusunda “Cankurtaran’dan başlayıp Ayasofya’ya, oradan Süleymaniye’ye, oradan Fatih’e, Edirnekapı’ya, oradan Küçükçekmece ve Büyükçekmece göllerinin kuzey kıyısına bir çizgi çekin ve bu çizginin güneyindeki yerler depremde en çok hasar ve en çok yıkım görecek yerlerdir” açıklamasını yaptı.

Orta deprem riski taşıyan semtler hangileri?

Beşiktaş, Ortaköy Dereboyu, İstinye çukuru, Tarabya çukuru, Üsküdar çukuru, Beylerbeyi çukuru, Küçüksu çukuru, Paşabahçe-Beykoz çukuru, Çayırbaşı çukuru, Karaköy, Tophane, Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri), Eyüp, Alibeyköy, Sütlüce, Balat, Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi, Kadıköy (Kurbağalıdere), Moda (denize bakan kısmı), Küçükyalı, Kartal (Rahmanlar bölümü), Tuzla (dere kısmı), Dilovası, Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım), Topkapı, Bakırköy, Bahçelievler, Merter, Şirinevler (bir kısmı), Halkalı, Nakkaşdere, Esenkent, Ömerli, Büyükçekmece, Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı), Selimpaşa, Silivri, Çanta, Gümüşyaka, Kavaklı, Yakuplu, Esenyurt, Avcılar, Ambarlı, Firuzköy, Küçükçekmece, Florya, Yeşilköy, Ataköy ve Zeytinburnu.

Yüksek deprem riski taşıyan semtler hangileri İstanbul?

Zeytinburnu Ayamama Deresi, Ataköy'ün bulunduğu kesimler, Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları, Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları, Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri), Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları), Kanarya (Firuzköy kıyıları), Esenkent, Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları), Ambarlı ve Haramidere.