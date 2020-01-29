Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen başladı

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran Beşiktaş, takımın başına Sergen Yalçın'ı getirdi ve 47 yaşındaki çalıştırıcı bugün siyah-beyazlılarla ilk idmanına çıktı.

TFF'ye bildirildi

Öte yandan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi. Beşiktaş Kulübü, yarın saat 19.03'te Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta taraftarların da katılacağı bir imza töreni düzenleyecek. Törene taraftarlar da bilet almadan katılabilecek.

9 sularında tesislere geldi

Bugün 11.30'daki idman için saat 9 sularında Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Sergen Yalçın, çalışma öncesinde A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ ile bir araya geldi.

14 yıl sonra döndü

Tesislerde futbolcularla da toplantı yapan Sergen Yalçın, 2006 yılında futbolcu olarak ayrıldığı Ümraniye'ye 14 yıl sonra teknik adam olarak geri dönmüş oldu.

"Yarın 19.03 de tüm Beşiktaşlıları mabedimize bekliyoruz''

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan açıklama: "Yarın 19.03 de tüm Beşiktaşlıları mabedimize bekliyoruz."