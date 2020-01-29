Yılmaz Vural resmen Akhisarspor'da

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural'la sözleşme imzaladı.

Alınan kötü sonuçların ardından Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, teknik direktör Yılmaz Vural'ı ilçeye davet etti.

Yönetim, Yılmaz Vural'la yaptığı görüşmelerin ardından tecrübeli teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

''Akhisarspor'u Süper Lig'e taşıyacağız"

Yılmaz Vural, Akhisarspor'la Süper Lig'e yükseleceklerine inandığını belirterek, "Anlaşma tüm camiamıza hayırlı olsun. Birlik ve beraberlikle Akhisarspor'u Süper Lig'e taşıyacağız" dedi.