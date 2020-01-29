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Gönderdiği montun cebinde emekli maaşını unuttu depremzede tamah etmedi

Türkiye, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremle sarsıldı ancak deprem sonrası yurdun dört bir yanından yardımlaşma dayanışma örnekleri ortaya duygulandıran manzaralar çıkardı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey Belediye Başkanı'nın paylaştığı olay bu cinsten.

Elazığ ve Malatya'da geçtiğimiz cuma günü meydana gelen depremde, 41 vatandaşımızın vefat etti, 1000'in üzerinde vatandaşımız da yaralandı.

Söz konusu deprem ülkemize büyük acılar yaşatsa da, zor günler Türk halkının ne denli fedakar ve yardımsever bir millet olduğunu bir kez daha ortaya koydu. 

Öyle ki deprem sonrası Türkiye'nin her köşesinden depremzedeler için maddi manevi destek yağdı. Türk halkı adeta tek yürek oldu.

Cebinde emekli maaşını unuttu, depremzede tamah etmedi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Aslantaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı, deprem bölgesine giden yardımlarla ilgili yaşanan bir fedakarlık örneği ve sonrasında yaşanan olay okuyanların gözlerini yaşarttı. 

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