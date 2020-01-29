HABER /  SPOR

Rafael Nadal'ı eleyen Dominic Thiem Avustralya Açık'ta yarı finalde

Avustralya Açık Tenis Turnuvası Çeyrek Final müsabakasında dünya 5 numarası tenisçi Dominic Theim, dünya 1 numarası Rafael Nadal'ı 3-1'lik setler sonucunda mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Teniste yılın ilk grandslam turnuvası olan Avustralya Açık, çeyrek final maçları ile devam ediyor. Dünya 5 numarası Avusturyalı tenisçi Dominic Theim ve dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal'ın karşı karşıya geldiği çeyrek final müsabakasında kazanan taraf Theim oldu.

Rafael Nadal'ı 4 set sonunda 7-6, 7-6, 6-4 ve 7-6'lık setlerle mağlup eden Dominic Theim, Avustralya Açık yarı finaline yükseldi. Thiem, yarı finalde Stan Wawrinka'yı eleyen Alexander Zverev ile karşı karşıya gelecek.

Yarı finalin diğer ayağında ise tenisin iki efsane ismi dünya 2 numarası Novak Djokovic ile İsviçreli Roger Federer karşı karşıya gelecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Falcao'dan Emre Mor'a tokat gibi yanıt!
Altını olanlar dikkat! Kuyumculardan önemli uyarı: Daha da yükselecek
Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na tatil tepkisi! Giderken Elazığ'a uğramış
ABD'den İran'a büyük bir şok daha! 5 milyar dolara erişilemiyor
Elazığ'da deprem sonrası kira fiyatlarını iki katına çıkardılar
İstanbul'da depremden zarar gören 9 okul için karar: Yıkılacak
ÖNCEKİ HABERLER
Bursaspor, Abdou Razack Traore'yi kiraladı
Ahmet Ağaoğlu, taraftara seslendi
Kobe Bryant’ın cesedi teşhis edildi! Kızının cesedi inceleniyor
Düşük deprem riski taşıyan güvenli İstanbul ilçeleri hangisi?
TBMM'de depremzedeler için kampanya Başkan Şentop başlattı
İstanbul depremi fay hattı üstünde olan çok riskli ilçeler hangisi
Yorumlar