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Kobe Bryant’ın cesedi teşhis edildi! Kızının cesedi inceleniyor

Helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı ile birlikte hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın cesedi teşhis edildi. Aynı kazada ölen 13 yaşındaki kızının cesedi ise adli tıpta inceleniyor.

Los Angeles kentindeki Calabasas’ta gerçekleşen trajik helikopter kazasından iki gün sonra, adli tıp uzmanları parmak izlerini kullanarak Kobe Bryant'ın cesedini teşhis etti.

Aynı kazada yaşamını yitiren beyzbol koçu John Altobelli, helikopter pilotu Ara Zobayan ve yolculardan Sarah Chester'in de cesetlerinin teşhis edildiği belirtildi.

Kızı Gianna'nın cesedi henüz teşhis edilemedi
Kaza sırasında helikopterde bulunan Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna'nın cesedi ise henüz teşhis edilemedi. Öte yandan enkaz bölgesinde yapılan inceleme de tamamlandı. Helikoptere ait parçaların yanı sıra enkazda bulunan telefonlar, ses kayıtları ve bir iPad detaylı inceleme için laboratuvara gönderildi.

Arazi farkındalığı ve uyarı sistemi yokmuş
ABD Ulusal Ulaştırma ve Güvenlik Dairesi’nden (NTSB) Jennifer Homendy, helikopterde ‘arazi farkındalığı ve uyarı sisteminin’ bulunmadığını söyledi. Bu sistem 2004 yılında, altı ya da daha fazla yolcu taşıyan helikopterlerde ‘bulunması gerekli’ diye nitelenmişti.

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Foto Galeri Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği korkunç kazanın enkaz görüntüleri Galeriye Gözat
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