İRAN destekli Husi milisler Suudi Arabistan'ın kritik noktalarını vurdu

İRAN destekli Husi milisler, Suudi Arabistan'da dünyanın en değerli şirketi olarak kabul edilen Aramco'ya ait petrol tesisleri, Abha Havalimanı, Khamis Msheit Üssü'nü vurdu.

İran'ın destkle Husi milisler Suudi Arabistan'a saldırı düzenleyerek ülkenin kritik noktalarını vurdu.

Husilerin dünyanın en değerli şirketi olarak bilinen Suudi Arabistan'ın ulusal petrol-gaz şirketi Aramco'ya ait tesisler, Abha Havalimanı, Khamis Msheit Üssü ve daha birçok yeri hedef aldığı belirtildi.

Konuyla ilgili Suudi Arabistan ve Aramco'dan henüz bir açıklama yapılmadı.