Depremde eşini çocuğunu ve her şeyini kaybeden Meriç Dişli'nin sözleri yürek dağladı

ELAZIĞ'ı sarsan depremde eşini, oğlunu ve doğmamış bebeğini kaybeden, kendisi de 12 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarılan Meriç Dişli'nin sözleri yürek dağladı.

Yaşadığı dramı anlatan Meriç Dişli'nin sözleri unutulmayacak cinsten.

Depremde her şeyini kaybetti

"Nefesinizin kıymetini bilin. Bir nefesin kıymetini bilin." diyen Meriç Dişli, şöyle konuştu: 12 saat enkaz altında kaldım. Çoluk çocuğum gitti, eşim gitti. Bu nedenle bir nefesinizin kıymetini bilin. Gelinimi kaybettim, hanımı kaybettim, çocuğumu kaybettim, iş yerini kaybettim, evim gitti, arabalarım gitti.

"Çoluk çocuğunuzun kıymetini bilin"

"Bana dua edin, eşime, oğluma" sözlerine yer veren Meriç, şöyle devam etti: Demek ki, Cenab-ı Allah, ben bu yükü çekebilirim diye bu imtihanı verdi. Yoksa vermezdi bu imtihanı. Çoluk-çocuğunuzun kıymetini bilin. Kendi nefesinizin kıymetini bilin.