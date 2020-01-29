Kosovalı Lider Lirije Kajtazi 'den küstah YPG açıklaması

Türkiye'nin zor zamanlarında yanında durduğu Balkan ülkesi Kosova'dan terör örgütü YPG'yle ilgili şoke eden bir açıklama geldi. YPG'ye hayranlık duyan Kosovalı Lider Lirije Kajtazi ''Kürdistan’ın bağımsız olmasını umut ediyorum" dedi.

Kosova bağımsızlığını ilan ettiğinde; bu kararı ilk tanıyan ülkelerin başında Türkiye yer almıştı. Zor zamanlarda Türkiye'nin yalnız bırakmadığı Kosova'dan, küstah açıklamalar geldi...

Kürdistan'ın bağımsızlığını isitiyorum

Rudaw'a konuşan Kosova Demokrat Birliği (LDK) Parlamenteri Lirije Kajtazi, “Biz bağımsız olarak muradımıza ulaştık ve dünyanın kalkınmasına katkı sunmaları için Kürdistan’ın da bağımsız bir devlet olmasını umut ediyorum.” dedi.

YPG'ye hayranmış

Lirije Kajtazi, YPG'ye karşı sevgi ve ilgisini dile getirerek, Kürtlerin DEAŞ’a karşı savaşta gösterdiği mücadeleye hayranlığını ifade etti. Kosova bağımsızlık mücadelesinin sembol isimlerinden İbrahim Rugova’nın yakın arkadaşı olan Lirije Kajtazi, bağımsızlık mücadelesi ve bağımsızlık sonrası tavsiyelerde de bulundu.