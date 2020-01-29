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Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshetti

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevinden ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Abdullah Mucib Avcı görevinden ayrılmıştır. Kendisine yeni çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan diğer açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Ali Rıza Sergen Yalçın'a çalışmalarında başarılar dileriz."

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