Akdeniz'de Marmaris açıklarında bir deprem daha! AFAD duyurdu

Son dakika haberine göre Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Marmaris'in 100 km açığında 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
4,5 şiddetinde ölçüldü
AFAD'ın internet sitesinde yer alan detaylar şöyle:
Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 35,43 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 104,73 kilometre açıklarında saat 16.37'de 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 35,18 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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