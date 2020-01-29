Hamile eşini darp ettiği öne sürülen iş adamına cinsel saldırıdan 10 yıl hapis cezası

Boşanma aşamasındaki eşi Melisa Tatlıcı'ya hamileyken yaralama, cinsel saldırı, hakaret ve tehdit suçlarında bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuksuz iş adamı Şeyhmus Tatlıcı, 'cinsel saldırı' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Şeymus Tatlıcı'nın 'tehdit, hakaret ve kasten yaralama' suçlarından ise beraatine karar verdi.

İSTANBUL 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya duruşmaya tutuksuz sanık Şeyhmus Tatlıcı katılmazken kendisini avukatları temsil etti. Şikayetçi Melisa Tatlıcı da avukatları ile salonda hazır bulundu.

Duruşmada Melisa Tatlıcı, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Dava açılmadan önce de, birden fazla kez cinsel saldırıya maruz kaldım. Darp edildim. Bunları anlatmak benim için çok zordu. Hamileliğim boyunca ve doğuma haftalar kala darp ve cinsel saldırıya uğradım. Olay günü yaşananlara ilişkin olarak hiçbir şeye rıza göstermedim. Mahkemenin vicdanına güveniyorum" dedi.

Beraatini talep etti

Sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın avukatı ise müştekinin iddia konusu olaydan 6 ay sonra şikayetçi olduğunu suçun oluşmadığını belirterek beraatini talep etti. Son söz olarak sanık avukatları sanık adına söz olarak, "Müvekkilimizin suçlamalardan beraatini talep ederiz" dedi.

10 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti kısa bir aradan sonra kararını açıklayarak tutuksuz sanık Şeyhmus Tatlıcı'yı boşanma aşamasındaki eşi Melisa Tatlıcı'ya karşı cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle 'cinsel saldırı' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Tatlıcı'nın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını lehe sayarak cezayı 10 yıla indirdi.

Mahkeme heyeti, 'tehdit, hakaret ve kasten yaralama' suçlarından ise sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın beraat etmesine karar verdi. Heyet, sanık Şeyhmus Tatlıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.