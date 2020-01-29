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Dünya Sağlık Örgütünden acil Koronavirüs toplantısı

Anadolu Ajansı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüsü (2019-nVoC) salgınının küresel bir tehdit oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde toplanacak. Komite, koronavirüsüne ilişkin küresel acil durum ilan edilip edilmemesine karar verecek. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye, teyitli vaka sayısı da 6 bine ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'e yaptığı ziyaretin hemen ardından Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde düzenlediği basın toplantısında, Komitenin yeniden toplanacağını duyurdu.

Ghebreyesus; 6 bin 65 koronavirüsü vakasının teyit edildiğini, 132 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi, salgının yayılma potansiyelinin çok yüksek olduğu uyarısında bulundu.

"Panzehirimiz yok"

DSÖ Sağlık Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da "Görev çok zor ama sorumluluk devasa. Endişeliyiz. Çok büyük bir hastalığımız var ama panzehirimiz yok" dedi.

Ryan, Çin dışında 51 ülkede 71 koronavirüs vakasının tespit edildiğini belirtti.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada da Acil Durum Komitesinin perşembe günü Ghebreyesus'un başkanlığında koronavirüs ile ilgili 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilanı konusunu yeniden ele almak için toplanacağı belirtildi.

Toplantının TSİ 13.30'da başlayacağı, 21.30'da da basın toplantısı düzenleneceği kaydedildi.

DSÖ Acil Durum Komitesi 23 Ocak'ta toplanmış, toplantının ardından Çin’de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etmek için erken olduğunu bildirilmişti.

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