'Sokak sokak gezeceğim' diyen İYİ Parti lideri Meral Akşener: Erken seçim görmüyorum

Yurt içi gezilerine hız verdiğini belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben erken seçim görmüyorum, erken seçim için de gezmiyorum. Üstelik gezmek bana iyi geliyor" diye konuştu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 'Erken seçim mi bekliyorsunuz?' diye soran Korkusuz yazarı Ahmet Takan'a dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Esnaf orada patlıyor"

Akşener, yurt içi gezilerine neden ağırlık verdiğini şöyle anlattı: Gideceğim yerlerde kalabalık falan istemiyorum. Çıkıyorum sokağa tek tek esnaflarla el sıkışıyorum. Giriyorum dükkanlara… Bakıyorum, kameralar, fotoğraf makinaları var. Dışarı çıkarıyorum. Sonra başlıyoruz sohbete. Esnaf orada patlıyor.

"Sokak sokak dolaşacağım"

Haziran ayı sonuna kadar tüm büyükşehirlerin ve diğer illerin de ilçelerini ziyaret edip sokak sokak dolaşacağını açıklayan Akşener, özellikle ilçe ziyaretlerine ağırlık vereceğinin altını çizdi.

"Ziyaret edilmedik ilçe bırakmayacağım"

Akşener, sözlerini şöyle tamamladı: Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna ilçeleri gezeceğim. İzmir’den sonra haftaya çarşamba da İstanbul 3. bölgede olacağım. Çarşamba, perşembe, cuma günleri İstanbul 3. bölgede gidilmedik, ziyaret edilmedik, dertlerini dinleyemediğim ilçe bırakmayacağım.