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Ali Babacan yeni partinin kuruluşunu 3. kez erteleme kararı aldı! Elazığ depremi etkili olmuş

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru AK Parti kurucular kurulundan istifa ederek önce Aralık ayında ardından Ocak ayında yeni partinin kurulacağını açıklayan eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan bir kez daha erteleme kararı aldı.

Eski Bakan Ali Babacan'ın kuracağı parti merakla beklenirken, partinin kuruluşuna ilişkin 3. kez erteleme kararı alındığı ortaya çıktı.

En geç Aralık 2019'da kurulacağı belirtilen partinin kuruluşu Ocak ayına ertelenmişti. Babacan, partisinin kuruşunu tekrar erteleme kararı aldı.

Ertelemede Elazığ depremi etkili oldu

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre, partinin kuruluşunun yeniden ertelenmesinde Elazığ'da yaşanan ve 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6.8'lik depremin gündemde olmasının etkili olduğu belirtilirken, partide yer almak için yapılan başvuruların incelenmesinin de henüz tamamlanmadığı ifade edildi.

Başvuru yapanların büyük çoğunluğu Ak Parti kökenli 

Babacan'ın genel başkanlığını üstleneceği yeni partide yer almak için başvuruda bulunanların büyük oranda AK Parti kökenli olduğu kaydedildi. Partinin kuruluşunun ise, Şubat ayının ortalarına ertelendiği belirtildi.

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