Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya'da okul yaptıran ve okul yapımı için arsa bağışlayan hayırseverlerle buluştu. Selçuk, kendisini tanımayan ve görevini soran 93 yaşındaki kadına, "Bana 'Milli Eğitim Bakanı' diyorlar" karşılığını verdi. Bakan ile yaşlı kadın arasındaki diyalog, katılımcıları gülümsetti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen 'Antalya Hayırseverler Buluşması' programına katıldı.
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Vatandaşları selamlayan Selçuk, 93 yaşındaki Ayşe Boztepe'nin yanına giderek, sohbet etti.
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Boztepe, "Size ziyarete geldik, size hürmet edeceğiz, bizim vazifemiz bu" diyen Selçuk'a, "Oğlum senin görevin ne?" diye sordu.
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Selçuk da "Bana Milli Eğitim Bakanı diyorlar" yanıtını verdi.
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