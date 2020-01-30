Tunceli 2719 öğrenci ile rekora koşuyor

Tuncelili lise son sınıf öğrencileri bu yıl da Vali Tuncay Sonel tarafından,uçaklarla İstanbul’a üç günlük seyahate gönderiliyor.

Vali Tuncay Sonel, öğrencilerimize moral ve motivasyon açısından destek vermek, gezerken öğrenmelerini sağlamak, üniversiteleri tanımaları ve gelecek planlarını yapmalarında yol gösterici olması için bu yıl da geleneği bozmadı. Sonel, lise son sınıfta okuyan 600 öğrencimizi uçaklarla İstanbul`a üç günlük gezilere gönderecek.



Geçtiğimiz iki yıl içinde toplam 2119 öğrencimiz İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çeşitli illerimize uçaklarla seyahatlere gönderilmiş, 5 yıldızlı otellerde konaklamaları sağlanmıştı.

Vali Tuncay Sonel konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Tunceli’de 2 yılda 2119 öğrencimizi uçaklarla seyahate göndermiştik. Gelenek bozulmadı, devam ediyor. Bu yıl da lise son sınıfta okuyan 600 öğrencimizi uçaklarla İstanbul’a, üç günlük üniversite gezilerine göndereceğiz. Böylece son 3 yılda 2719 öğrencimiz uçağa binmiş olacak.



5 Şubat -27 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak olan seyahatlerle öğrencilerimiz 60’ ar kişilik kafileler halinde İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitelerini gezmek üzere uçaklarla İstanbul’a gönderilecek ve 5 yıldızlı otellerde konaklamaları sağlanacak. Ayrıca İstanbul’da boğaz turu yapmaları da planlanan öğrencilerimiz İstanbul’un muhteşem güzelliklerini de görmüş olacaklar.

Üniversite ortamında yerinde bilgiler edinecek olan öğrencilerimizin motivasyonlarının artacağına ve hayallerine giden yolda daha sağlam adımlarla yürüyeceklerine inanıyoruz.



Destekleri için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya, THY Genel Müdürümüz Bilal Eksi’ye ,İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mahmut Ak’a, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmed Özkan’a ,İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca’ya ve hayırsever dostlarımıza teşekkür ederiz.” dedi.