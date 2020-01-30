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Manchester derbisinde City adını finale yazdırdı

Manchester City, İngiltere Lig Kupası yarı final karşılaşmasında 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında kendi sahasında Manchester United'a 1-0 yenilmesine rağmen finale yükseldi.

Manchester derbisinde United, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Etihad stadyumunda City'in konuğu oldu.

United, ilk yarıda Nemanja Matic'in attığı golle maçı 1-0 kazandı. Nemanja Matic 76. dakikada da ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

City maçtan yenik ayrılmasına rağmen ilk maçta elde ettiği 3-1'lik skorun üstünlüğü ile İngiltere Lig Kupasında adını finale yazdırdı.

İngiltere Lig Kupasında Manchester City, Aston Villa ile karşılaşacak.

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