Ekrem İmamoğlu'na 'kalma burada git' dedim

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'ya gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nu kendisinin gönderdiğini söyledi. Öte yandan Selvi'ye konuşan İmamoğlu, "Tatil programı önceden belirlenmişti" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ depreminin acısı geçmemişken ailesiyle tatile çıkması eleştiri konusu oldu.

Deprem bölgelerini dolaştıktan sonra Erzurum Palandöken kayak tesislerine giden İmamoğlu ile ilgili tartışmaları, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya telefonda sordu ve yanıtları köşesine taşıdı.

"Biz 'Kalma burada, git' deyip yolladık"

“İmamoğlu buradan gitmek istemedi ki, kalmaya gelmişti. Yardımların hepsi dağıtılıp, sorun bir nebze olsun çözülünceye kadar da kalmak niyetindeydi. Ama biz 'Kalma burada, git' deyip yolladık…”

Sözlerini açmasını istedim, anlatmaya başladı:

“Telefon kayıtları ortada. Şu an öğle saatine geliyor, sadece bugün sabahtan şu ana kadar 8-10 kez aradı. Biraz önce son aramasını kapattım; Pötürge’nin Bakımlı Köyü’nün çadırlarında sorun varmış, ‘Ne yapabiliriz?’ diye soruyor. Burada olup da meseleye bu denli vakıf olamayan, işi takip etmek yerine poz verip gezinen onlarca isim sayarım. İmamoğlu’nun kendi burada olmayabilir ama aklı bir an olsun buradan ayrılmıyor, buna sadece ben ve arkadaşlarım değil, köylüler de tanık.”

"Neden git dedim"

Neden gitmesini istediğini sorduğumda yanıtı aynı samimi ses tonu içinde oldu:

“İmamoğlu, tanınmış bir isim. Öyle olunca birçok insan işi gücü bırakıp yanına gitmek için didiniyor. Kurtarma ve yardım işi aksıyor. Bu tür felaketlerde, yerel olmayan siyasi kimlikler olay yerinde bulunmamalı. Çünkü işin aksamasına neden oluyor.”