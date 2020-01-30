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Manchester United Bruno Fernandes'i 80 milyon euroya kadrosuna kattı

Manchester United, Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting'den Bruno Fernandes'i transfer ettiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig devi Manchester United, Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting'den Bruno Fernandes'i transfer ettiğini açıkladı.

Manchester United'dan yapılan açıklamada 25 yaşındaki orta saha Bruno Fernandes'in transferi için Sporting ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. İngiltere'ye giderek sağlık kontrolünden geçecek olan Fernandes'in resmi imzası sonrası yeni bir açıklama daha yapılacağı ifade edildi.

İngiliz basınında Manchester United'ın Fernandes için Sporting'e 55 milyon Euro peşin ve 25 milyon Euro çeşitli bonuslar olmak üzere 80 milyon Euro ödeyeceği iddia edildi.

Bu sezon Sporting formasıyla 28 maça çıkan Fernandes, 15 gol atıp 14 asist yaptı.

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