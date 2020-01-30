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Sergen Yalçın: Transfer şart değil bu takım bana yeter

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Sergen Yalçın, ''Ekonomik koşullarımızın farkındayım, transfer yapmamız şart değil, bu takım bana yeter" dedi.

Dün Beşiktaş ile ilk idmanına çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, tesislerde siyah beyazlı kulübün yöneticileri Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile bir araya geldi. 47 yaşındaki çalıştırıcının iki isimle yaptığı görüşmede gündem başlıklarından biri de transfer olurken Sergen Yalçın toplantıda iddialı ifadeler kullandı.



''Bu takım bana yeter"
Sabah'ta yer alan habere göre, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile görüşme yapan Sergen Yalçın kadroyla ilgili olarak, "Oyuncu grubunun kalitesine güveniyorum. Bu takımın en büyük eksiği öz güven ve motivasyon kaybı. Ekonomik koşullarımızın farkındayım, transfer yapmamız şart değil, bu takım bana yeter" dedi.



''Hepinize güvenim sonsuz''
Sergen Yalçın, idman öncesi futbolcularla da saha ortasında toplantı yaptığı takıma, "Ben bu kulübün içinde yetiştim. Şimdi Beşiktaş'a teknik direktör olarak hizmet edeceğim. Hepinize güvenim sonsuz. Bulunduğumuz durumdan birlikte ayağa kalkarak çıkacağız. Herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeli" dediği öğrenildi

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