Fatih Terim üç ismin fişini çekti! Sözleşmeleri askıya alınacak
Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, kadroda bulunan 17 yabancı sayısını 14'e düşürmeyi planlarken 3 futbolcunun fişini çekme kararı aldı.
Halen 17 yabancısı bulunan Galatasaray’da Nzonzi’nin Roma’ya gönderilmesi, Luyindama ve Nagatomo’nun sözleşmelerinin askıya alınması kesin. Yabancı bir stoper alınırsa mecburen bir lejyonerden daha vazgeçilecek, o isim de Younes Belhanda olacak.
TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Oğuzhan Özyakup'un Feyenoord'a kiralandığı kaydedildi. Beşiktaş'tan TFF'ye yapılan bildirimde, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oğuzhan Özyakup'un yurt dışına çıkış tarihi '29.01.2020 / Hollanda' olarak belirtildi.
Hes Kablo Kayserispor, Brezilyalı stoper transfer etti. Sarı-Kırmızılılar ligin ilk yarısında Antalyaspor forması giyen 33 yaşındaki oyuncusu Diego Angelo de Oliveira ile 6 aylık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala süpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme'yi sabah saatlerinde Trabzon'a getirdi . Oyuncu ile yapılacak son görüşmelerin ardından bordo-mavili kulübün resmi olarak bu transferi açıklaması bekleniyor.