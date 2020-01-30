Fatih Terim üç ismin fişini çekti! Sözleşmeleri askıya alınacak

Halen 17 yabancısı bulunan Galatasaray’da Nzonzi’nin Roma’ya gönderilmesi, Luyindama ve Nagatomo’nun sözleşmelerinin askıya alınması kesin. Yabancı bir stoper alınırsa mecburen bir lejyonerden daha vazgeçilecek, o isim de Younes Belhanda olacak.