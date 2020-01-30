HABER /  SPOR

İtalya Kupası'nda son yarı finalist takım belli oldu

İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter, konuk ettiği Fiorentina’yı 2-1 yenerek, yarı finale yükseldi.

Milano’daki San Siro Stadı’nda oynanan müsabakada, Inter, 44. dakikada Antonio Candreva ile 1-0 öne geçti. İlk yarı, bu skorla ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda, konuk Fiorentina, 60. dakikada Martin Caceres’in attığı golle skorda dengeyi yeniden sağladı: 1-1.

Inter’den bu gole yanıt 67. dakikada Nicolo Barella’dan geldi ve mavi-siyahlı takım, maçta bir kez daha öne geçti: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, Fiorentina’yı 2-1 mağlup ederek, adını kupada son 4 takım arasına yazdırdı.

Bu sonuçla, Inter yarı finale yükselirken, yarı finalde Napoli ile eşleşti.

Yarı finalin diğer ayağında Milan ile Juventus eşleşti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Dolarda yükseliş trendi! FED kararı sonrası dolarda son durum
Galatasaray'da Fatih Terim'i çıldırtacak Drogba teklifi
Ekrem İmamoğlu'na 'kalma burada git' dedim
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatına 'FETÖ'ye yardım' davası
Ali Babacan yeni partinin kuruluşunu 3. kez erteleme kararı aldı! Elazığ depremi etkili olmuş
Kobe Bryant'ın ölümünde şoke eden detay! Eşi Vanessa ilk kez konuştu
ÖNCEKİ HABERLER
İngiliz yayın kuruluşu 450 kişiyi işten çıkaracak!
Manchester United Bruno Fernandes'i 80 milyon euroya kadrosuna kattı
Acun Ilıcalı eşleri ilk eşi Seda Başbuğ kimdir yaşı kaç?
Tunceli 2719 öğrenci ile rekora koşuyor
Banu Ilıcalı kaç yaşında Acun'un büyük kızı annesi kim?
3 aylar nedir 3 aylar önemi ve faziletleri Diyanet açıklaması
Yorumlar