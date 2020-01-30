Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı Bakanlık duyurdu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklama ile, Şırnak'ta 780 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı.

Yurt içi ve dışında bölücü teröristlere karşı sürdürülen operasyonlar sürüyor.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 780 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

780 personel katıldı

Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı ve Siirt İl Jandarma Komutanı'nın arazide sevk ve idare ettiği operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 780 personel, 51 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Operasyonlar başarılı bir şekilde devam ediyor

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdüğü belirtildi.