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Şenol Güneş, Emre Akbaba kararını verdi

Sakatlığının ardından sahalara fırtına gibi dönen Galatasaray’ın yıldızı Emre Akbaba, EURO 2020 öncesi Şenol Güneş’in de gözüne girmeyi başardı.

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle futboldan 8 ay uzak kalıp sahalara muhteşem bir dönüş yapan Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba, ikinci yarının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Fatih Terim'in yeni 10 numarası olan Emre, hocasının güvenini boşa çıkarmadı. 

Şenol Güneş'in de dikkatini çekti
Sabah'ın haberine göre; kupada Rizespor'a, ligde Denizlispor ve Konyaspor'a gol atmayı başaran 27 yaşındaki oyuncu bu performansıyla A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de dikkatini çekti. Güneş, Emre'yi EURO 2020'ye götürme kararı aldı. Yusuf Yazıcı'nın sakatlığında Emre, Hakan Çalhanoğlu ile birlikte ilk 11'in en güçlü adayı.

15 milyon Euro'ya serbest
1992 doğumlu hücum oyuncusu, tedavi sürecinde Ay-Yıldızlı formayı da düşünerek kendisini motive etti. Emre Akbaba'nın Galatasaray'la sözleşmesi 2021'de sona eriyor. EURO 2020'de vitrine çıkması söz konusu olan tecrübeli futbolcunun serbest kalma maddesi ise 15 milyon Euro.

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